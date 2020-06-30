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Первая в этом году тройня родилась в Павлодарской области

30 Июня 2020, 07:40
Первая в этом году тройня родилась в Павлодарской области

АКСУ. КАЗИНФОРМ - У жительницы города Аксу родилась тройня. Мама и малыши чувствуют себя хорошо, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Об этом рассказала заместитель главного врача областного перинатального центра Любовь Ходырева.

«У 28-летней жительницы Аксу родились двое мальчиков и девочка, - сообщила собеседница. - У девочки вес 1,6 кг, а мальчики покрупнее - 2,2 и 2,4 кг.

У их мамы это третьи роды. Тройня родилась путем кесарева сечения.

В Павлодарской области это первая тройня в этом году.

Павлодарская область   Здравоохранение   Демография   Общество  
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