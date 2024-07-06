Первая в этом году тройня родилась в Акмолинской области

32-летняя Макпал Жунусова из п. Гранитного Зерендинского района Акмолинской области родила 3 июля тройню. Дома женщину уже ждут трое малышей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Теперь в семье Жунусовых из п. Гранитного Зерендинского района трое мальчиков и трое девочек.

По словам медиков, женщине было сделано кесарево сечение на 35-й неделе беременности. Состояние матери и детей оценивается как удовлетворительное.

- Эту пациентку я наблюдала с 28-ми недель. Она поступала в мае на проведение СДР-профилактики, т.к. у нее было укорочение шейки по УЗИ. Вторая госпитализация была на сроке в 34 недели в июне для проведения уже операции. Сегодня была операция в плановом порядке, все прошло в штатном режиме. С детками все хорошо, с мамой тоже все замечательно. Операция длилась 41 минуту без каких-либо отклонений, - поделилась врач акушер-гинеколог отделения патологии беременных Ангелина Корнилова.

Сама пациентка выразила слова благодарность медикам за оказанную помощь.

Фото многопрофильной областной больницы.

- Первый ребенок родился в 10.17. Это был мальчик, его вес 2300. Он самый большой. Вторая была девочка - 2 кг в 10.18. И в 10.20 – третья девочка. Она 2200. На данный момент состояние деток удовлетворительное, они находятся с мамой в палате пробуждения. Наш персонал помогает маме и в дальнейшем будет помогать с уходом за детьми. Учитывая, что это недоношенные детки, мы в своем перинатальном центре проведем все необходимые обследования, консультации специалистов, будем оказывать маме посильную помощь, потому что тройня требует очень больших сил, - добавила врач-неонатолог Шафигина Татьяна.

По информации управления здравоохранения Акмолинской области, рождение тройняшек в регионе - явление довольно редкое. Последний раз тройня рождалась в 2022 году. Всего за пять месяцев 2024 года в Акмолинской области на свет появилось 4 тысяч 449 детей. Из них 36 двойняшек, то есть 72 ребёнка.