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Первая в 2019 году тройня родилась в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Мальчики появились на свет сегодня в 10:34, 10:35 и 10:36 в областном перинатальном центре, передает pavlodarnews.kz.
Как сообщила главный врач медучреждения Айман Оспанова, мама и малыши чувствуют себя хорошо.
«Сегодня прошло плановое кесарево сечение у пациентки на 34-й неделе беременности, на этом сроке оперируют с тройней, - сказала главврач. - Новорожденные, конечно, маловесные, весом 2 160, 2 090 и 2 300 грамм, но для тройни это нормально. Мальчики чувствуют себя нормально».
Как отметила Айман Оспанова, женщина уже воспитывает двоих детей - девочку и мальчика.
31 декабря в областном перинатальном центре на свет появились шесть новорожденных: три мальчика и три девочки. Первого января родились девять детей - одна двойня - четыре девочки и шесть мальчиков. Всего, по данным центра, в прошлом году было зарегистрировано 4265 родов, на 508 меньше, чем годом ранее.
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