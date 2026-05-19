Первая церемония вручения награды Европейского ордена прошла в Страсбурге

В Страсбурге сегодня впервые состоялась торжественная церемония вручения новой высшей награды Европейского парламента — Европейского ордена за заслуги (European Order of Merit). Одной из первых лауреаток в высшей категории «Distinguished Member» стала бывший канцлер Германии Ангела Меркель, передает собственный корреспондент Kazinform в ЕС.

Новая награда учреждена для признания выдающегося вклада в европейскую интеграцию, укрепление демократии и ценностей ЕС. Ежегодно может быть названо не более 20 лауреатов. Вместе с Ангелой Меркель высшей степени удостоены бывший президент Польши Лех Валенса и президент Молдовы Майя Санду.

Церемония началась в 11:30 по местному времени и транслировалась в прямом эфире.

Европарламент отмечает, что Меркель, занимавшая пост федерального канцлера Германии с 2005 по 2021 год, сыграла ключевую роль в преодолении серьезных вызовов для ЕС: финансового кризиса в еврозоне, миграционного кризиса 2015 года, Brexit, пандемии COVID-19 и периода нестабильности в трансатлантических отношениях.

— Меркель стала символом стабильности и прагматичного лидерства. Ее способность находить компромиссы помогла сохранить единство Европы в трудные времена, — отмечают в Европарламенте.

Вместе с тем наследие бывшего канцлера остается предметом острых дискуссий. Критики в Германии из крайне правого фланга указывают на противоречивую политику тогдашнего правительства в области миграции, которая привела к значительному притоку мигрантов в ЕС из Ближнего Востока.

