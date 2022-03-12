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Первая спартакиада юных патриотов стартовала в Щучинске

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
12 Марта 2022, 14:47
Первая спартакиада юных патриотов стартовала в Щучинске

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ – В состязаниях, посвященных 30-летию казахстанской армии, принимают участие около 80 юношей – воспитанников военно-патриотического движения «Жас сарбаз» и республиканских школ «Жас улан», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Соревнования проходят на базе Военного колледжа имени Шокана Валиханова и учебно-тренировочного центра Центрального спортивного клуба Министерства обороны.

В течение четырех дней юноши будут состязаться в меткости стрельбы из пневматической винтовки, подтягивании на перекладине, лыжных гонках и военизированной эстафете.

По итогам соревнований будут определены победители, как в личном, так и в командном зачете.

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Образование   Спорт   Патриотизм   Минобороны РК   Вооруженные силы  
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