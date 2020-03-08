Первая смерть от коронавируса в Латинской Америке
БУЭНОС-АЙРЕС. ABC. КАЗИНФОРМ - Власти Аргентины объявили сегодня, что в стране от коронавируса скончался 64-летний мужчина. Это первый летальный исход от нового типа коронавируса в Латинской Америке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.
Министерство здравоохранения страны заявило, что пациент проживал в Буэнос-Айресе и заразился COVID-19 после недавней поездки в Европу.
В заявлении говорится, что у пациента, страдавшего почечной недостаточностью, был диабет, гипертония и бронхит в анамнезе. Он находился в реанимации с тех пор, как был госпитализирован в среду.
В данный момент власти страны пытаются выяснить, с кем он вступал в контакт после возвращения из Европы.
Стоит отметить, что количество новых случаев заражения коронавирусом в Латинской Америке продолжает расти.
В Перу также были зарегистрированы пять новых случаев заражения COVID-19, в результате чего общее количество инфицированных в стране достигло шести.
Парагвай сообщил о своем первом случае. В Чили на сегодня зарегистрировано семь подтвержденных случаев.
Министерство здравоохранения Коста-Рики подтвердило четыре новых случая коронавируса.
В эти выходные Мексика, Бразилия, Эквадор и Колумбия также сообщили о подтвержденных случаях нового коронавируса.
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