Первая скрипка театра Ла Скала выступит в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известная в мире скрипачка, первая скрипка театра Ла Скала, лауреат многих международных конкурсов Лаура Марцадори выступит в столице. Концерт «Итальянские параллели» пройдет в «Астана Опера» на сцене Камерного зала им. К. Байсеитовой 4 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра «Астана Опера».

За дирижерским пультом Камерного оркестра театра – Заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин.

«Лаура Марцадори – прекрасный музыкант, она гастролирует по всему миру и ее выступления собирают неизменные аншлаги. Концерт в «Астана Опера» состоится в рамках празднования 30-летия дипломатических отношений между Казахстаном и Италией при поддержке итальянского посольства, с которым наш театр связывает тесное сотрудничество. Италия – это родина оперы и балета, и основу классического репертуара любого мирового театра составляют именно итальянские оперы. Труппа «Астана Опера» не раз ездила на гастроли в эту страну, к примеру, с итальянской премьерой оперы «Абай» Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди, исполненной на казахском языке в городе Генуя. И на нашей сцене тоже выступают знаменитые приглашенные оперные певцы, дирижеры и коллективы из Италии, так происходит обмен опытом артистов. Важно подчеркнуть, что культура представляет собой один из основных элементов укрепления отношений между странами», - сказал директор театра заслуженный деятель Казахстана Галым Ахмедьяров.

Это выступление в столичном театре уже не первое для Лауры Марцадори: летом 2017 года артистка блистала здесь во время гастролей Ла Скала. Вместе с оперной труппой, хором и симфоническим оркестром легендарного театра под управлением прославленного маэстро Зубина Меты скрипачка принимала участие в исполнении яркой комической оперы «Фальстаф» Джузеппе Верди и знаменитой Симфонии №9 Людвига ван Бетховена в рамках программы международной выставки «Экспо-2017».

На этот раз на сцене Камерного зала им. К. Байсеитовой вместе с оркестром «Астана Опера» Лаура Марцадори исполнит одно из самых известных сочинений эпохи барокко – «Времена года» Антонио Вивальди. Для широкой публики этот цикл концертов для скрипки с оркестром стал главным произведением, ассоциируемым с именем выдающегося композитора и скрипача-виртуоза. Фрагменты «Времен года» часто можно услышать в сериалах, фильмах и мультфильмах, эта музыка неоднократно использовалась знаменитыми мировыми хореографами для балетных постановок.

«Молодая артистка присоединилась к оркестру театра Ла Скала в качестве первой скрипки в 2014 году, когда ей было всего 25 лет. Несмотря на то, что до этого момента Лаура Марцадори выходила на сцену только в качестве солистки и камерной исполнительницы и никогда не выступала в составе оркестра, члены комиссии во главе с выдающимся маэстро Даниэлем Баренбоймом единогласно избрали ее первой скрипкой оркестра. В этой должности она уже работала с некоторыми из величайших дирижеров мира, такими как Даниэль Баренбойм, Рикардо Шайи, Даниэле Гатти, Дэниел Хардинг и Антонио Паппано. В дополнение к плотному графику с оркестром Ла Скала, Лаура Марцадори успешно гастролирует с сольными концертами и в составе различных камерных ансамблей, а также в ее послужном списке аудиозаписи для многих мировых лейблов, завоевавшие признание критиков»,- добавили в пресс-службе «Астана Опера».

Помимо выступления с приглашенной солисткой из Италии, Камерный оркестр «Астана Опера» под управлением маэстро Абзала Мухитдина вместе с ведущими солистами оперной труппы театра представят арии и дуэты из знаменитых итальянских опер.