Первая сессия Парламента седьмого созыва открылась в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане началась первая сессия Парламента Казахстана VII созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На совместном заседании палат Парламента РК выступит Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства в день выборов сообщал, что выступит в Парламенте с обращением к новому составу Мажилиса.

На первую сессию Парламента седьмого созыва собрались депутаты Мажилиса нового состава, сенаторы, члены Правительства, а также руководители и представители государственных органов.

14 января Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан седьмого созыва».

Напомним, в Мажилис мандаты получили три политические партии, а также девять депутатов были избраны от Ассамблеи народа Казахстана.

По итогам прошедших выборов партия «Nur Otan» утвердила список 76 депутатов, партия «Ак жол» получила 12 депутатских мандатов в Мажилисе. В свою очередь «Народная партия Казахстана» получила 10 депутатских мандатов.

11 января были избраны 9 депутатов Мажилиса Парламента от Ассамблеи народа Казахстана.



