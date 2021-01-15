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Первая сессия Парламента седьмого созыва открылась в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане началась первая сессия Парламента Казахстана VII созыва, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На совместном заседании палат Парламента РК выступит Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства в день выборов сообщал, что выступит в Парламенте с обращением к новому составу Мажилиса.
На первую сессию Парламента седьмого созыва собрались депутаты Мажилиса нового состава, сенаторы, члены Правительства, а также руководители и представители государственных органов.
14 января Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О созыве первой сессии Парламента Республики Казахстан седьмого созыва».
Напомним, в Мажилис мандаты получили три политические партии, а также девять депутатов были избраны от Ассамблеи народа Казахстана.
По итогам прошедших выборов партия «Nur Otan» утвердила список 76 депутатов, партия «Ак жол» получила 12 депутатских мандатов в Мажилисе. В свою очередь «Народная партия Казахстана» получила 10 депутатских мандатов.
11 января были избраны 9 депутатов Мажилиса Парламента от Ассамблеи народа Казахстана.
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