1 Августа 2022 11:30

Первая резервная угольная электростанция возобновляет работу в Германии

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Решение Берлина возобновить работу угольных и мазутных электростанций связано с нехваткой энергии и носит временный характер. Власти ФРГ по-прежнему привержены делу борьбы с климатическим кризисом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на DW.

«Первая резервная электростанция Германии, работающая на каменном угле, будет перезапущена в ближайшее время. Речь идет о ТЭЦ Мерум (Kraftwerk Mehrum) в нижнесаксонском Хоэнхамельне, расположенном между Ганновером и Брауншвейгом», - сообщили в Федеральном агентстве по сетям в Бонне .

С 14 июля в Германии снова разрешено вводить в эксплуатацию угольные и мазутные электростанции из так называемой резервной энергосистемы. Решение перезапустить их принято с целью экономии природного газа в связи с угрозой энергокризиса и носит временный характер.

По данным Федерального агентства по сетям, Мерум - пока единственная работающая на каменном угле ТЭЦ, которая зарегистрирована для перезапуска. В июне на основе природного газа в Германии вырабатывалось 11,2 % электроэнергии.

Постановление правительства Германии разрешает продавать электроэнергию с работающих на ископаемом топливе резервных электростанций до конца апреля 2023 года. Их временный повторный запуск представляет экономический интерес для операторов электростанций, поскольку оптовые цены на электроэнергию в настоящее время высоки. В то же время каменного угля на мировом рынке достаточно.

Фото: dw.com