Первая республиканская конференция по кардиологии проходит в Больнице Медицинского Центра УДП РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Больнице Медицинского центра Управления делами Президента РК с 30 по 31 марта 2023 года проходит научно-практическая конференция, в которой принимают участие международные эксперты в области кардиологии. Конференция посвящена современным тенденциям в агрессивной кардиологии и включает в себя обсуждение последних достижений в диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний с использованием передовых технологий, особое внимание уделяется кардиохирургии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Медцентра УДП РК.

Организаторами встречи выступили Медицинский центр УДП РК и Больница Медицинского центра УДП РК. Мероприятие проводится при поддержке Министерства здравоохранения Республики Казахстан, общественного объединения «Ассоциация кардиологов» Республики Казахстан и Евразийской Аритмологической Ассоциации (EURA).

Людмила Бюрабекова, заместитель руководителя Медицинского центра УДП РК, выступила на конференции и подчеркнула в своей речи, что данное событие создает возможность для обмена инновационными практиками и укрепления связи между наукой и технологиями.

Как рассказали в пресс-службе Медцентра УДП РК, конференция посвящена проблемам сердечно-сосудистых заболеваний в «постковидную эпоху» и поможет продемонстрировать потенциал в этой области. Она также выразила надежду, что конференция укрепит научно-практические связи для улучшения здоровья граждан, и пожелала всем участникам плодотворной работы.

На конференции известные мировые эксперты представили доклады по актуальным темам, поделились своим опытом с участниками мероприятия, а также были организованы телемосты с ведущими казахстанскими и зарубежными докладчиками.