24 Июня 2022 10:19

Первая ракетка мира подтвердил участие в турнире Astana Open ATP 250

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка мира в одиночном разряде россиянин Даниил Медведев примет участие в турнире в городе Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниска Казахстана.

Даниил Медведев - победитель турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США-2021), финалист трех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2019, Открытый чемпионат Австралии-2021, Открытый чемпионат Австралии-2022), чемпион Итогового турнира ATP 2020 года.

«Мы рады, что Медведев подтвердил свой приезд. В этом году столица нашей страны в третий раз примет соревнование столь высокого уровня. Это уже традиция, что в Казахстан приезжают лучшие игроки мира: ранее это были Рафаэль Надаль, Новак Джокович, Жо-Вильфрид Тсонга и теперь действующая первая ракетка мира. Даниил Медведев уже играл в Казахстане: начинал свою юношескую, а затем профессиональную карьеру на наших турнирах», - сообщил вице-президент ФТК Юрий Польский.

В 2010 году Медведев играл в Усть-Каменогорске на турнире ITF Junior G3 (до 18 лет), а в июле 2016 года, будучи 171-й ракеткой мира, приезжал в Астану для участия в Кубке Президента РК, входящем в серию ATP Challenger. Тогда будущая первая ракетка мира дошел до четвертьфинала казахстанского ивента.

«Я очень рад участвовать в турнире Astana Open в этом году. Многие великие игроки до меня приезжали в этот замечательный город, и я с нетерпением жду начала турнира», - заявил Даниил Медведев.

Astana Open ATP 250 пройдет с 18 по 25 сентября 2022 года.