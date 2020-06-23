Первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом

ЛИОН. КАЗИНФОРМ - Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович заразился коронавирусом на турнире в Хорватии. Положительный тест также у его жены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

«Мы организовали турнир в тот момент, когда вирус пошёл на спад. Мы верили, что в нынешних условиях можно провести турнир. К сожалению, вирус не ушёл, и это новая реальность, к которой нам предстоит привыкнуть. Я невероятно сожалею о каждом отдельном случае заражения. Надеюсь, это не повредит ничьему здоровью и все будут в порядке. Я отправляюсь на самоизоляцию на 14 дней. Через пять дней я ещё раз сдам тест», — отмечается в заявлении Джоковича.

Днем ранее стало известно, что на том же турнире коронавирусом заразились болгарин Григор Димитров и хорват Борна Чорич.