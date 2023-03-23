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    07:30, 23 Март 2023 | GMT +6

    Первая ракетка мира Ига Швёнтек не сыграет на Кубке Билли Джин Кинг в Астане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка мира Ига Швёнтек сообщила, что пропустит квалификацию Кубка Билли Джин Кинг, которая пройдёт 14-15 апреля. Сборная Польши в Астане сыграет с Казахстаном. Причиной такого решения стала травма ребра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    «Было трудно принять это решение, но я уверена, что здоровье важнее всего. Вы знаете, что во время турнира в Дохе и после него я боролась с сильной инфекцией. После этого мне разрешили играть, но сильный приступ кашля привёл к травме ребра.

    К сожалению, я всё ещё испытываю дискомфорт и сильную боль. Мой доктор озвучил диагноз и подготовил план лечения. Я вынуждена взять перерыв, чтобы на 100% восстановиться», - написала Швёнтек в соцсетях.

    Ранее сообщалось, что польская сборная выступит в Астане в своём сильнейшем составе. На игру против Казахстана капитан команды Давид Кельт выбрал следующих игроков: трехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Ига Швёнтек (1-й номер одиночного рейтинга WTA), Магда Линетт (19-й номер одиночного рейтинга WTA), Магдалена Фрехт (105-й номер номер одиночного рейтинга WTA), Алиция Росольская (39-й номер парного рейтинга WTA), Вероника Фальковская (92-й номер парного рейтинга WTA).


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