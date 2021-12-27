Первая ракетка Казахстана завершит год в ТОП-15 рейтинга WTA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтингов одиночного и парного разрядов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первая тройка не претерпела изменений: лидирует Эшли Барти из Австралии, на втором месте — белоруска Арина Соболенко, третья — испанская спортсменка Гарбинье Мугуруса.

Представительница Казахстана Елена Рыбакина осталась на 14-й строчке, Юлия Путинцева — по-прежнему 42-я, Зарина Дияс сохранила за собой 102-е место.

В рейтинге парного разряда все так же лидируют Катерина Синякова и Барбора Крейчикова (обе — Чехия) и Се Су-Вей (Китайский Тайбэй).

Рыбакина не изменила своего положения — 50-я, Анна Данилина — 75-я, Дияс откатилась на одну строчку вниз, заняв 180-е место.