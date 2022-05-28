28 Мая 2022 21:30

Первая ракетка Казахстана завершил выступления в парах на Ролан Гаррос

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик сыграл в третьем матче парного разряда на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») в Париже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В третьей игре казахстанец в паре с австралиским теннисистом Танаси Коккинакисом сыграл против хорватско-американского дуэта Иван Додиг — Остин Крайчек и проиграл в двух сетах с общим счетом 3:6, 2:6. Матч продлился один час и 16 минут.

По ходу игры Бублик и Коккинакис исполнили шесть подач навылет, совершили шесть двойных ошибок и выиграли четыре очка и один гейм подряд.

Игра проходила на стадии 1/8 финала турнира Большого шлема.