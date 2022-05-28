Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Первая ракетка Казахстана за 45 минут проиграл в миксте на «Ролан Гаррос»
28 Мая 2022 04:27

Первая ракетка Казахстана за 45 минут проиграл в миксте на «Ролан Гаррос»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Данная игра проходила на стадии 1/16 финала турнира Большого шлема, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик дебютировал на открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») в Париже в турнире смешанных пар.

В первой игре казахстанец в паре с российской теннисисткой Нателой Дзаламидзе сыграл против австралийско-бельгийского дуэта Сторм Сандерс — Сандер Жилле и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 1:6, 3:6. Матч продлился всего 45 минут.

По ходу игры А. Бублик и Дзаламидзе исполнили две подачи навылет, совершили две двойные ошибки и выиграли пять очков и один гейм подряд.

Ранее казахстанец сыграл против сербского спортсмена Миомира Кецмановича, который занимает 31 строчку рейтинга ATP (Ассоциация теннисистов профессионалов). А. Бублик потерпел поражение в игре в четырех сетах с общим счетом 6:4, 5:7, 2:6, 1:6. Матч продлился два часа и 16 минут.

Сам Александр Бублик в рейтинге ATP отыграл три позиции и стал 33, при этом его личный рекорд составляет 30 место.

Читайте также
Казахстанка выиграла чемпионат мира по пауэрлифтингу
Назван состав команды Казахстана по дзюдо на турнир Grand Slam
Казахстанские таеквондисты завоевали лицензии на Параазиатские игры
Аида Сатыбалдинова узнала соперницу по первому бою за три года
Юношеская сборная Казахстана по футболу сыграет товарищеские матчи с Азербайджаном
Открытый турнир по художественной гимнастике стартовал в Нур-Султане
Алан Курмангалиев стал вторым на турнире по настольному теннису в Испании
Казахстанская теннисистка вышла в финал квалификации юниорского Ролан Гаррос

Лента новостей

Архив