28 Мая 2022 04:27

Первая ракетка Казахстана за 45 минут проиграл в миксте на «Ролан Гаррос»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Данная игра проходила на стадии 1/16 финала турнира Большого шлема, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик дебютировал на открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») в Париже в турнире смешанных пар.

В первой игре казахстанец в паре с российской теннисисткой Нателой Дзаламидзе сыграл против австралийско-бельгийского дуэта Сторм Сандерс — Сандер Жилле и потерпел поражение в двух сетах с общим счетом 1:6, 3:6. Матч продлился всего 45 минут.

По ходу игры А. Бублик и Дзаламидзе исполнили две подачи навылет, совершили две двойные ошибки и выиграли пять очков и один гейм подряд.

Ранее казахстанец сыграл против сербского спортсмена Миомира Кецмановича, который занимает 31 строчку рейтинга ATP (Ассоциация теннисистов профессионалов). А. Бублик потерпел поражение в игре в четырех сетах с общим счетом 6:4, 5:7, 2:6, 1:6. Матч продлился два часа и 16 минут.

Сам Александр Бублик в рейтинге ATP отыграл три позиции и стал 33, при этом его личный рекорд составляет 30 место.