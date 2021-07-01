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    23:58, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Первая ракетка Казахстана вышла в третий раунд «Уимблдона»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (20-е место в рейтинге WTA) продолжила свое успешное выступление на «Уимблдоне», пробившись в третий круг соревнований, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Сегодня казахстанская спортсменка в двух сетах обыграла американку Клэр Лью (120-е место в рейтинге WTA) со счетом 6:4, 6:4. За сегодняшнюю игру Елена совершила семь подач навылет и семь двойных ошибок, выиграв девять из десяти геймов.

    Ранее сообщалось, что казахстанские теннисистки Елена Рыбакина и Ярослава Шведова получили ещё одну лицензию для выступления на Олимпиаде в Токио.

    Олимпийский теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.


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