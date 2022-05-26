Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Первая ракетка Казахстана вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
26 Мая 2022 18:52

Первая ракетка Казахстана вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сыграла матч второго круга на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во встрече с американской спортсменкой Кэти Волынец казахстанка в двух сетах добилась победы со счетом 6:4, 5:7. Матч продлился один час и восемь минут.

По ходу игры Рыбакина исполнила две подачи навылет, совершила четыре двойные ошибки. Также казахстанская теннисистка выиграла пять очков и восемь геймов подряд.

Матч проходил на стадии 1/32 финала турнира Большого шлема. В следующем круге Рыбакина сыграет с победителем пары Мэдисон Киз и Каролины Гарсия.


Читайте также
Александр Бублик проиграл во втором матче на «Ролан Гаррос»
Назначен руководитель управления спорта Алматы
Казахстан отозвал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею
Массовым велопробегом отметят открытие велосезона в Нур-Султане
Геннадий Головкин проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира
Марки и маркированные конверты к юбилейным датам выпустит Казпочта
«Канело» сделал новое заявление о третьем бое с Головкиным
Квартиры подарили призерам Сурдлимпийских игр в Жамбылской области

Лента новостей

Архив