20:07
26 Мая 2022 18:52
Первая ракетка Казахстана вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сыграла матч второго круга на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Во встрече с американской спортсменкой Кэти Волынец казахстанка в двух сетах добилась победы со счетом 6:4, 5:7. Матч продлился один час и восемь минут.
По ходу игры Рыбакина исполнила две подачи навылет, совершила четыре двойные ошибки. Также казахстанская теннисистка выиграла пять очков и восемь геймов подряд.
Матч проходил на стадии 1/32 финала турнира Большого шлема. В следующем круге Рыбакина сыграет с победителем пары Мэдисон Киз и Каролины Гарсия.
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