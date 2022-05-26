26 Мая 2022 18:52

Первая ракетка Казахстана вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сыграла матч второго круга на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во встрече с американской спортсменкой Кэти Волынец казахстанка в двух сетах добилась победы со счетом 6:4, 5:7. Матч продлился один час и восемь минут.

По ходу игры Рыбакина исполнила две подачи навылет, совершила четыре двойные ошибки. Также казахстанская теннисистка выиграла пять очков и восемь геймов подряд.

Матч проходил на стадии 1/32 финала турнира Большого шлема. В следующем круге Рыбакина сыграет с победителем пары Мэдисон Киз и Каролины Гарсия.