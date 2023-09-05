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    00:01, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Первая ракетка Казахстана вышла в полуфинал US Open-2023

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    Фото: ktf.kz
    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Теннисистка из Казахстана Анна Данилина сыграла третий матч на Открытом чемпионате США (US Open) в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк) в парном смешанном разряде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Данилина в четвертьфинале турнира Большого шлема в паре с финским теннисистом Харри Хелиоваара провела встречу с китайско-бельгийской парой Ифан Сюй — Йоран Флиген и одержала победу в двух сетах с общим счетом 7:5, 7:6.

    Встреча продлилась один час и 41 минуту.

    Отметим, что 28-летняя Данилина является первой ракеткой Казахстана в парном разряде, занимая на данный момент 29-ю строчку рейтинга WTA.


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