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Первая ракетка Казахстана вышел в финал турнира ATP в Дубае
19 Февраля 2022 23:23
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик пробился в финал парного разряда турнира ATP 500, который в эти дни проходит в Дубае (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Казахстанец в паре с 25-летним турецким спортсменом Алтугом Челикбилеком обыграли пару Йонатан Эрлих — Ян-Леннард Штруфф из Израиля и Германии соответственно. Бублик и Челикбилек одержали победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 6:4.
Бублик и его напарник подали три подачи навылет, совершили три двойные ошибки и выиграли пять очков подряд.
Стоит напомнить, что 16 февраля первая ракетка Казахстана завершил выступления в Открытом чемпионате Катара в одиночном разряде, проиграв французу Артуру Риндеркнеху.
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