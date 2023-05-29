Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Первая ракетка Казахстана вылетел из топ-50 мирового рейтинга

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
29 Мая 2023, 08:59
Первая ракетка Казахстана вылетел из топ-50 мирового рейтинга Фото: ktf.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала актуальную версию рейтингов спортсменов в одиночном и парном разрядах перед стартом розыгрыша основной сетки «Ролан Гаррос», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Топ-3 осталась прежней: лидирует испанец Карлос Алькарас, за ним располагаются Даниил Медведев из РФ и серб Новак Джокович.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик потерял три позиции и стал 51-м. Тимофей Скатов по-прежнему занимает 147-е место.

В парном разряде первую строчку делят нидерландский теннисист Уэсли Колхоф и британец Нил Скупски, третий — представитель США Раджив Рам.

Александр Недовесов отыграл три строчки, заняв 64-е место, Андрей Голубев откатился на одну позицию — 82-й. Бублик сместился с 158-го на 160-е место.


Спорт   Теннис  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
Скончался Бердибек Сапарбаев
Скончался Бердибек Сапарбаев
В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд
Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Дожди с грозами ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Назначен новый министр по ЧС Казахстана
Назначен новый министр по ЧС Казахстана
Где отдохнуть в Туркестанской области
Где отдохнуть в Туркестанской области
Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам в деле о секретных документах
Дональду Трампу предъявили обвинения по 38 пунктам в деле о секретных документах
В Астане увеличили давление подачи воды
В Астане увеличили давление подачи воды