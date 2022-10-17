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Первая ракетка Казахстана вошел в топ-40 рейтинга ATP
17 Октября 2022, 09:13

Первая ракетка Казахстана вошел в топ-40 рейтинга ATP

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила актуальную версию рейтинга спортсменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Тройка сильнейших осталась прежней: первое место — у испанца Карлоса Алькараса, на второй строчке его соотечественник Рафаэль Надаль, замыкает топ-3 Каспер Рууд из Норвегии.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик отыграл пять позиций, заняв 38-е место. Тимофей Скатов опустился на шесть строк — 158-й.

В парном разряде лидирует Раджив Рам из США, за ним идут британец Джо Сэлисбери и Уэсли Колхоф из Нидерландов.

Казахстанец Андрей Голубев откатился с 52-й на 54-ю отметку, Александр Недовесов поднялся на одну строку — 61-й, Бублик потерял четыре строки — 167-й.

Фото: ktf.kz

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