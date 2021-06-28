Первая ракетка Казахстана вернулась в ТОП-20 мирового рейтинга

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала актуальную версию рейтингов в одиночном и парном разрядах перед стартом «Уимблдона», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Тройку лидеров по-прежнему составляют Эшли Барти из Австралии, японка Наоми Осака и представительница Румынии Симона Халеп.

Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина поднялась на одну строчку, заняв 20-е место. Юлия Путинцева опустилась с 42-го на 43-е место. Зарина Дияс осталась 101-й.

В парном разряде Анна Данилина отыграла шесть позиций — 123-я, Рыбакина и Путинцева остались соответственно 152-й и 159-й.

В ТОП-3 лучших «парниц» находятся Барбара Крейчикова из Чехии, ее соотечественница Катерина Синякова и француженка Кристина Младенович.