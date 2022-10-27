Первая ракетка Казахстана – в топ-30 фаворитов Australian Open

Очередной теннисный сезон подходит к концу, а эксперты беттинг-сферы уже заглядывают в будущее и пытаются спрогнозировать исход главных баталий 2023 года. Неплохим завершающийся сезон-2022 в мировом теннисе получился и для представителя Казахстана – первой ракетки страны Александра Бублика. Именно в начале этого года теннисист добился наивысшей позиции в рейтинге АТР – места в топ-30, да и в целом показал хорошие результаты, в частности на турнирах серии Большого шлема.

В 2022 году Бублик повторил свои лучшие показатели на Australian Open, Ролан Гаррос и Уимблдоне, дойдя до второго раунда на первых двух соревнованиях из списка и до третьего круга на Открытом чемпионате Великобритании.

Несмотря на небольшой регресс Александра в мировом рейтинге (в данный момент Бублик выпал за пределы топ-40), эксперты продолжают считать его одним из 30 сильнейших игроков планеты, это отразилось на котировках на первый турнир Большого шлема в следующем сезоне – Открытый чемпионат Австралии. Одним из 30 сильнейших участников соревнования в Мельбурне считают Бублика и аналитики компании Ubet kz. Тем поклонникам тенниса, которые планируют использовать Ubet промокод, чтобы получить дополнительное вознаграждение за ставки на грядущий Australian Open, будет интересно узнать, каковы шансы Бублика на победу. Они оценены в 5% вероятности. Это позволяет Александру находиться в тридцатке фаворитов турнира, запланированного на вторую половину января следующего года.

Главным фаворитом соревнований пока что считается сербский теннисист Новак Джокович, которому отводят более 38% шансов на титул. Те любители тенниса, которые давно делают прогнозы на спорт и турниры Большого шлема, наверняка в курсе того факта, что у Джоковича, как и в уходящем году, могут возникнуть серьезные проблемы с получением визы в Австралии. Не исключено, что сербу придется пропустить очередной Открытый чемпионат Австралии, а у его конкурентов, включая первую ракетку Казахстана, будет на одного очень сильного потенциального противника меньше.

Напомним, что Бублик уже четыре раза за карьеру выступал в основной сетке Australian Open. Лучшим достижением казахстанского теннисиста в Мельбурне является выход во второй раунд турнира. Такого результата Александр добивался трижды.