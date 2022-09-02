Первая ракетка Казахстана в парном разряде вышла во второй круг US Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сильнейшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина в дуэте с бразильянкой Беатрис Аддад Майя вышла во второй круг «даблов» Открытого чемпионата США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В своем стартовом матче казахстанско-бразильский тандем обыграл Александру Крунич из Сербии и польку Магду Линетт — 6:2, 7:6 (4). За матч продолжительностью 1 час и 22 минуты Данилина и Аддад Майя трижды подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта.

В следующем раунде соперницами Анны и Беатрис станут представительница Испании Алена Большова и норвежская спортсменка Ульрикке Эйккери.











Фото: sports.kz











