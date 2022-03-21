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    12:10, 21 Март 2022 | GMT +6

    Первая ракетка Казахстана улучшила свое положение в ТОП-20 рейтинга WTA

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Звание первой ракетки мира сохранила Эшли Барти из Австралии, на второе место поднялась польская спортсменка Ига Свёнтек, третья — гречанка Мария Саккари.

    Сильнейшая из казахстанских теннисисток Елена Рыбакина отыграла две позиции, заняв 18-е место. Юлия Путинцева осталась 47-й. Зарина Дияс опустилась на две строчки и стала 112-й.

    В парном разряде тройка лидеров осталась прежней: Катерина Синякова, Барбора Крейчикова (обе — Чехия), Элизе Мертенс (Бельгия).

    Представительница Казахстана Анна Данилина не изменила своей позиции в рейтинге — 22-я. Рыбакина потеряла три строчки — 53-я.


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