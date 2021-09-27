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    09:35, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Первая ракетка Казахстана ухудшил положение в рейтинге ATP

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Первую тройку по-прежнему составляют Новак Джокович из Сербии, россиянин Даниил Медведев и греческий спортсмен Стефанос Циципас.

    Сильнейший из казахстанских теннисистов Александр Бублик потерял две строчки и стал 36-м. Михаил Кукушкин совершил откат на четыре позиции — 150-й. Дмитрий Попко поднялся со 188-й строчки на 187-ю.

    В парном разряде лидируют хорваты Мате Павич и Никола Мектич, а также британец Джо Сэлисбери.

    Представитель Казахстана Андрей Голубев отыграл две позиции и занял 36-е место, Бублик сместился вниз на одну строчку — 50-й, Александр Недовесов остался 79-м, Кукушкин — 128-й (+1).


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