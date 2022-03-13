РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:46, 13 Март 2022 | GMT +6

    Первая ракетка Казахстана сыграет с Викторией Азаренко на турнире в США

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 3» состоялся матч второго круга одноимённого турнира категории WTA 1000, в котором сошлись 32-летняя белоруска Виктория Азаренко (15-й номер рейтинга) и 26-летняя представительница Австралии Астра Шарма (96-й номер рейтинга), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Встреча завершилась победой Азаренко. Первый сет Азаренко победила со счётом 6:3. Во втором одержала победу со счётом 7:5. Продолжительность игры составила 1 час 43 минуты.

    На счету Азаренко пять двойных ошибок, два эйса и пять реализованных брейк-пойнтов из одиннадцати попыток. У её оппонентки — один эйс, четыре двойные ошибки и 3 из 7 по удачным брейкам.

    В следующем раунде Азаренко сыграет с первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной.

    Напомним, призовой фонд турнира составляет $ 8,4 млн. Действующим победителем является испанка Паула Бадоса, обыгравшая в финале Викторию Азаренко.


    Теги:
    Спорт Теннис
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:47
    Землетрясение в 2-3 балла ощутили в Алматы
    Сегодня, 10:26
    Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 10:21
    2 616 515 человек старше 60 лет проживают в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!