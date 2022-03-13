Первая ракетка Казахстана сыграет с Викторией Азаренко на турнире в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Индиан-Уэллсе (США) на стадионе «Индиан-Уэллс Теннис Гарден. Стэдиум 3» состоялся матч второго круга одноимённого турнира категории WTA 1000, в котором сошлись 32-летняя белоруска Виктория Азаренко (15-й номер рейтинга) и 26-летняя представительница Австралии Астра Шарма (96-й номер рейтинга), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Встреча завершилась победой Азаренко. Первый сет Азаренко победила со счётом 6:3. Во втором одержала победу со счётом 7:5. Продолжительность игры составила 1 час 43 минуты.

На счету Азаренко пять двойных ошибок, два эйса и пять реализованных брейк-пойнтов из одиннадцати попыток. У её оппонентки — один эйс, четыре двойные ошибки и 3 из 7 по удачным брейкам.

В следующем раунде Азаренко сыграет с первой ракеткой Казахстана Еленой Рыбакиной.

Напомним, призовой фонд турнира составляет $ 8,4 млн. Действующим победителем является испанка Паула Бадоса, обыгравшая в финале Викторию Азаренко.