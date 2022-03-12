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    09:39, 12 Март 2022 | GMT +6

    Первая ракетка Казахстана сыграет с двукратным олимпийским чемпионом на турнире в США

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Британский теннисист Энди Маррей вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В матче первого раунда Маррей, получивший уайлд-кард от организаторов, обыграл японца Таро Даниэла, начавшего соревнования с квалификации, со счётом 1:6, 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 58 минут.

    Маррей дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. Даниэл подал три эйса, один раз ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта.
    Для Маррея это 700-й выигранный матч в карьере. Британец одерживает хотя бы одну победу уже на шестом турнире АТР подряд. Напомним, что Маррей является экс-первой ракеткой мира и двукратным олимпийским чемпионом.
    Счёт в личном противостоянии Маррея и Даниэла стал 3-1 в пользу британца.
    В следующем матче Маррей сыграет с 31-м сеяным, представителем Казахстана Александром Бубликом.


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