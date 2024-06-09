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    01:57, 09 Июнь 2024 | GMT +6

    Первая ракетка Казахстана стала чемпионкой турнира в Италии

    Анна Данилина
    Фото: Sports.kz

    Теннисистка из Казахстана Анна Данилина сыграла финальный матч на грунтовом турнире парного разряда в итальянском Бари, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    В паре с российской спортсменкой Ирина Хромачёва казахстанка одержала победу над итальянско-мексиканским дуэтом теннисисток Анжелика Морателли — Рената Cараcуа в двух сетах с общим счетом 6:1, 6:3. Встреча продлилась один час и шесть минут.

    28-летняя Данилина располагается на 57-й позиции мирового рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация) в парном разряде, что является лучшим результатом среди казахстанских теннисисток.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Анна Данилина Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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