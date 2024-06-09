Первая ракетка Казахстана стала чемпионкой турнира в Италии

Теннисистка из Казахстана Анна Данилина сыграла финальный матч на грунтовом турнире парного разряда в итальянском Бари, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

В паре с российской спортсменкой Ирина Хромачёва казахстанка одержала победу над итальянско-мексиканским дуэтом теннисисток Анжелика Морателли — Рената Cараcуа в двух сетах с общим счетом 6:1, 6:3. Встреча продлилась один час и шесть минут.

28-летняя Данилина располагается на 57-й позиции мирового рейтинга WTA (Женская теннисная ассоциация) в парном разряде, что является лучшим результатом среди казахстанских теннисисток.