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    10:10, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Первая ракетка Казахстана сохранил свою позицию в рейтинге ATP

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представлена актуальная версия рейтингов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Звание первой ракетки мира осталось за сербом Новаком Джоковичем, за ним в ТОП-3 располагаются россиянин Даниил Медведев и немец Александр Зверев.

    Единственный представитель Казахстана в ТОП-100 Александр Бублик по-прежнему занимает 36-е место. Дмитрий Попко откатился на шесть строчек вниз и стал 178-м, Михаил Кукушкин — 183-й (-1).
    В парном разряде лидируют хорватские спортсмены Мате Павич и Никола Мектич, а также Джо Сэлисбери из Великобритании.
    Андрей Голубев потерял три позиции, заняв 28-е место, Бублик остался 48-м, Александр Недовесов опустился с 71-й на 72-ю отметку, Кукушкин стал 128-м (-1).


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