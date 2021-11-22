Первая ракетка Казахстана сохранил свою позицию в рейтинге ATP

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представлена актуальная версия рейтингов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Звание первой ракетки мира осталось за сербом Новаком Джоковичем, за ним в ТОП-3 располагаются россиянин Даниил Медведев и немец Александр Зверев.

Единственный представитель Казахстана в ТОП-100 Александр Бублик по-прежнему занимает 36-е место. Дмитрий Попко откатился на шесть строчек вниз и стал 178-м, Михаил Кукушкин — 183-й (-1).

В парном разряде лидируют хорватские спортсмены Мате Павич и Никола Мектич, а также Джо Сэлисбери из Великобритании.

Андрей Голубев потерял три позиции, заняв 28-е место, Бублик остался 48-м, Александр Недовесов опустился с 71-й на 72-ю отметку, Кукушкин стал 128-м (-1).