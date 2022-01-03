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Первая ракетка Казахстана с непростой победы стартовала в новом году

3 Января 2022 12:40
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Первая ракетка Казахстана с непростой победы стартовала в новом году

АДЕЛАИДА. КАЗИНФОРМ - 22-летняя казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (14-е место рейтинга WTA) провела свой первый матч на турнире Аделаида-1, в котором ей противостояла соперница из Австралии Сторм Сандерс (132-е место рейтинга), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Встреча завершилась победой Рыбакиной в трёх сетах — 6:4, 1:6, 6:1.

На счету спортсменки из Казахстана девять подач навылет, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 14 (36%). У её оппонентки — пять эйсов, две двойные ошибки и четыре из 13 успешных брейков (31%).

Турнир в Аделаиде (Австралия) проходит с 3 по 9 января, его призовой фонд составляет $ 535 тыс. В прошлом году его победительницей стала 20-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек (9-е место рейтинга), которая обыграла швейцарку Белинду Бенчич (23-е место рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.


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