4 Мая 2022 07:27

Первая ракетка Казахстана проиграла в третьем раунде турнира в Мадриде

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина сыграла в третьем раунде турнира одиночного разряда в столице Испании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В матче 1/8 финала против швейцарской теннисистки Жиль Белен Тайхманн казахстанка потерпела поражение в двух сетах с общим счетом 3:6, 1:6. Встреча продлилась один час и 17 минут.

Казахстанская теннисистка исполнила шесть подач навылет и совершила две двойные ошибки. Кроме того, Рыбакина выиграла четыре очка и один гейм подряд.

На данный момент казахстанка занимает 18-е место рейтинга (WTA), а Белен Тайхманн располагается на 35-й позиции.

Как сообщила Федерация тенниса Казахстана, на этом же турнире Юлия Путинцева не смогла пробиться в третий раунд. Казахстанка уступила 16-й ракетке мира американке Кори Гауфф.