12 Мая 2022 19:50

Первая ракетка Казахстана проиграла сопернице из топ-30 мирового рейтинга

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сыграла третий матч на турнире одиночного разряда в столице Италии Риме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В матче 1/8 финала казахстанка потерпела поражение от швейцарской спортсменки Жиль Белен Тайхманн, которая является 29-й ракеткой мира, в трех сетах с общим счетом 7:6, 3:6, 5:7. Встреча продлилась два часа и 58 минут. Перед последним геймом казахстанская теннисистка взяла медицинский перерыв.

По ходу матча казахстанская теннисистка исполнила две подачи навылет и совершила шесть двойных ошибок. Кроме того, Рыбакина выиграла восемь очков и три гейма подряд.

В предыдущем турнире в Мадриде Рыбакина уступила Белен Тайхманн на стадии 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что казахстанская теннисистка Юлия Путинцева проиграла в первом раунде турнира в Риме.