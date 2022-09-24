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    09:48, 24 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Первая ракетка Казахстана пробился в полуфинал турнира во Франции

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 15 эйсов помогли казахстанцу Александру Бублику пробиться в полуфинал турнира во Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    44-я ракетка мира, сильнейший казахстанский теннисист Александр Бублик переиграл датчанина Хольгера Руне, занимающего 31-ю строчку рейтинга ATP, со счетом 6:3, 5:7, 6:4 в четвертьфинале турнира серии ATP 250 в Метце.

    В полуфинале соревнований Moselle Open Бублик сыграет с швейцарцем Станисласом Вавринкой. Между собой оппоненты играли один раз в апреле текущего года на «Мастерсе» в Монте-Карло. В том матче в трех сетах победу одержал лидер сборной Казахстана со счетом 3:6, 7:5, 6:2.


    Фото: пресс-служба ФТК

    Теги:
    Спорт Теннис для mail.ru
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