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Первая ракетка Казахстана пробилась во второй круг в Сиднее

7 Января 2019 16:40 58
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Первая ракетка Казахстана пробилась во второй круг в Сиднее

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева вышла во второй раунд соревнований в австралийском Сиднее, сообщает корреспондент СИА «SPORTINFORM».

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В первом круге соревнований 24-летняя Путинцева скрестила ракетки со своей сверстницей из Австралии - Дарьей Гавриловой. Матч, продолжавшийся 1 час 40 минут, завершился со счетом 6:1, 7:6(4) в пользу 44-й ракетки мира из Казахстана.

Эта победа стала четвертой для Путинцевой в четырех матчах против Дарьи Гавриловой, занимающей 34-ю строчку в мировой табели о рангах. Следующая соперница Путинцевой определится в противостоянии между американкой Слоан Стивенс и россиянкой Екатериной Александровой.

Фото: Zimbio.com

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Ключевые слова: Спорт,
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