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Первая ракетка Казахстана пробилась в четвертьфинал турнира WTA

5 Января 2022 12:01
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Первая ракетка Казахстана пробилась в четвертьфинал турнира WTA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина провела матч 1/8 финала на турнире Аделаида-1 в Австралии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Занимающая 14-ю строчку рейтинга WTA Рыбакина обыграла 90-ю ракетку мира из Чехии Марию Боузкову в двух партиях — 6:3, 6:4. Матч продлился 1 час 36 минут.

В четвертьфинале казахстанка сыграет с победительницей пары Шелби Роджерс — Мария Саккари.
На старте соревнований Елена Рыбакина победила австралийку Сторм Сандерс — 6:4, 1:6, 6:1.
Напомним, турнир в Аделаиде проходит с 3 по 9 января, его призовой фонд составляет 535 тысяч долларов.


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