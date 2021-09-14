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    00:03, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Первая ракетка Казахстана повторила личный рекорд в рейтинге WTA

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина улучшила свои позиции в обновленном рейтинге лучших теннисисток мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Рыбакина повторила свой личный рекорд и поднялась на 17-е место в мировом рейтинге.

    На 11 строчек вниз опустилась вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева. Теперь она занимает 44-е место.

    Зарина Дияс отыграла пять позиций и расположилась на 105-й строчке.

    Самый большой скачок в рейтинге сделала победительница US Open Эмма Радукану. Британская теннисистка поднялась на 127 строчек и теперь находится на 23-м месте.

    В ТОП-3 произошло одно изменение — чешка Каролина Плишкова вытеснила японку Наоми Осака с третьей строчки.

    Лидирует в списке лучших теннисисток мира все также Эшли Барти из Австралии. На втором месте представительница Беларуси Арина Соболенко.



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