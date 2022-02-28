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Первая ракетка Казахстана потерял две строчки в рейтинге ATP

28 Февраля 2022 11:03
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Первая ракетка Казахстана потерял две строчки в рейтинге ATP

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ассоциация теннисистов-профессионалов представила обновленную версию рейтингов одиночного и парного разрядов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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На первое место вышел россиянин Даниил Медведев, сместивший на вторую строчку серба Новака Джоковича. Третью позицию по-прежнему занимает Александр Зверев из Германии.

Сильнейший из казахстанских теннисистов Александр Бублик сместился на две строчки вниз и стал 32-м. Михаил Кукушкин улучшил свое положение на шесть мест — 160-й, Дмитрий Попко отыграл семь строк — 171-й.

В парном разряде тройка лидеров изменений не претерпела: на первом месте — хорват Мате Павич, за ним располагаются его соотечественник Никола Мектич и Джо Сэлисбери из Великобритании.

Андрей Голубев поднялся на семь строк, заняв 27-е место. Александр Недовесов опустился с 63-го на 65-е место. Бублик стал выше на три позиции — 69-й.

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#Спорт   #Теннис  
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