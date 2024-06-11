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    01:57, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Первая ракетка Казахстана поднялась в рейтинге WTA

    Анна Данилина
    Фото: Sports.kz

    Казахстанка Анна Данилина улучшила свое положение в рейтинге WTA в парном разряде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    В обновленном рейтинге Данилина, которая является лучшей теннисисткой Казахстана в «парах», поднялась с 57-го места на 54-е. Также в парном разряде вверх переместились Жибек Куламбаева — 140-е место (+4), Юлия Путинцева — 369-е место (+4), Сандугаш Кенжибаева — 703-е место (+1), Ингкар Дюсебай — 1499-е место (+2) и Карина Джумажанова — 1499-е место (+2).

    Потеряли позиции Асылжан Арыстанбекова — 777-е место (-2), Гозаль Айнитдинова — 864-е место (-75), Аружан Сагандыкова — 880-е место (+3), Жанель Рустемова — 900-е место (-7), Татьяна Николенко — 959-е место (-3), Дана Байдаулет — 974-е место (-6) и Мария Синицына — 980-е место (-4).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Анна Данилина Рейтинг Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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