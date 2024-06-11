Первая ракетка Казахстана поднялась в рейтинге WTA

Казахстанка Анна Данилина улучшила свое положение в рейтинге WTA в парном разряде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

В обновленном рейтинге Данилина, которая является лучшей теннисисткой Казахстана в «парах», поднялась с 57-го места на 54-е. Также в парном разряде вверх переместились Жибек Куламбаева — 140-е место (+4), Юлия Путинцева — 369-е место (+4), Сандугаш Кенжибаева — 703-е место (+1), Ингкар Дюсебай — 1499-е место (+2) и Карина Джумажанова — 1499-е место (+2).

Потеряли позиции Асылжан Арыстанбекова — 777-е место (-2), Гозаль Айнитдинова — 864-е место (-75), Аружан Сагандыкова — 880-е место (+3), Жанель Рустемова — 900-е место (-7), Татьяна Николенко — 959-е место (-3), Дана Байдаулет — 974-е место (-6) и Мария Синицына — 980-е место (-4).