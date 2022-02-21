Первая ракетка Казахстана побил личный рекорд и вошел в ТОП-30 рейтинга ATP

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала актуальную версию рейтингов одиночного и парного разрядов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Звание первой ракетки мира сохраняет серб Новак Джокович, за ним располагаются Даниил Медведев из России и немецкий спортсмен Александр Зверев.

Сильнейший из представителей Казахстана Александр Бублик поднялся на одну строчку и занял рекордную для себя позицию в рейтинге «одиночки» — 30-е место. Михаил Кукушкин и Дмитрий Попко отыграли по две позиции, став соответственно 166-м и 178-м.

В рейтинге парного разряда лидерами остаются хорваты Мате Павич и Никола Мектич, а также британец Джо Сэлисбери.

Андрей Голубев потерял три строчки, заняв 34-е место. Александр Недовесов стал выше на пять позиций — 63-й, Бублик опустился на столько же мест — 72-й.

Ранее обновленную версию рейтинга одиночного и парного разрядов представила женская теннисная ассоциация (WTA).