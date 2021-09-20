Первая ракетка Казахстана обновила личный рекорд в рейтинге WTA

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Тройка сильнейших осталась прежней: лидирует Эшли Барти из Австралии, за ней идут белоруска Арина Соболенко и чешская спортсменка Каролина Плишкова.

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина обновила личный рекорд, поднявшись с 17-го на 16-е место. Юлия Путинцева потеряла пять строчек, став 49-й, Зарина Дияс опустилась на семь отметок — 112-я.

Лидером парного разряда стала Элизе Мертенс из Бельгии, за ней следуют представительницы Чехии Барбора Крейчикова и Катерина Синякова.

Анна Данилина поднялась с 88-й на 86-ю отметку, Рыбакина сместилась вниз на одну позицию — 96-я, Дияс — 181-я.