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    10:20, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Первая ракетка Казахстана обновила личный рекорд в рейтинге WTA

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла обновленная версия рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном и парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Тройка сильнейших осталась прежней: лидирует Эшли Барти из Австралии, за ней идут белоруска Арина Соболенко и чешская спортсменка Каролина Плишкова.

    Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина обновила личный рекорд, поднявшись с 17-го на 16-е место. Юлия Путинцева потеряла пять строчек, став 49-й, Зарина Дияс опустилась на семь отметок — 112-я.
    Лидером парного разряда стала Элизе Мертенс из Бельгии, за ней следуют представительницы Чехии Барбора Крейчикова и Катерина Синякова.
    Анна Данилина поднялась с 88-й на 86-ю отметку, Рыбакина сместилась вниз на одну позицию — 96-я, Дияс — 181-я.


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