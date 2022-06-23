23 Июня 2022 22:44

Первая ракетка Казахстана не смог выйти в полуфинал турнира в Истбурне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик сыграл в матче третьего круга турнира серии ATP в Истбурне (Великобритания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Теннисист из Казахстана в четвертьфинале турнира встретился на корте с американским спортсменом Тэйлором Харри Фрицом, который является 14-й ракеткой мира. Матч, который продлился один час и семь минут, завершился поражением Бублика в двух сетах со счетом 3:6, 2:6.

По ходу игры казахстанец исполнил пять подач навылет, совершил четыре двойные ошибки, а также выиграл шесть очков и один гейм подряд.

Бублик на данный момент находится на 39-ой позиции мирового рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов).



