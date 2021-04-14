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    16:55, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сыграет свой первый матч за сборную нашей страны

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина сыграет свой первый матч за сборную нашей страны, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Отметим, что через два дня казахстанские теннисистки встретятся с соперницами из Аргентины в плей-офф раунда Кубка Билли Джин Кинг. Первая ракетка нашей страны Елена Рыбакина сыграет свой первый матч за сборную Казахстана.

    Новоиспеченная дебютантка национальной команды поделились эмоциями и ожиданиями от предстоящих игр.

    «Я не скажу, что сильно волнуюсь перед своей первой игрой за сборную. Потому что всегда есть люди, которые вокруг тебя, они поддерживают. Если что-то не получится у меня, то в команде всегда есть другая теннисистка, которая в следующем поединке исправит ситуацию. В целом, в команде царит дружественная атмосфера, мы стали более сплоченными, каждый день много общаемся. За последние недели провели вместе несколько международных турниров почти всей командой. Мы только приехали в Кордову и еще не успели чётко проговорить тактику на предстоящие матчи. Думаю, в ближайшие дни соберемся и изучим соперниц. Наверное, будут определенные сложности найти видеозаписи оппоненток за исключением Нади Подороски. Потому что они не высоко стоят в рейтинге и не имеют возможностей играть на турнирах серии WTA. Но постараемся найти, проанализировать, посмотрим! Я готова играть и показать свой лучший теннис», - отметила Елена Рыбакина.



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