Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина снялась с турнира в Дохе

ДОХА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с турнира в Дохе по состоянию здоровья после победы над бельгийкой Элисон Ван Эйтванк во втором круге — 5:7, 6:2, 7:6, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

У 17-ой ракетки мира травма отводящей мышцы бедра, сообщает пресс-служба WTA.

«Мне очень жаль, но я должна сняться с турнира в Дохе. У меня небольшое растяжение в ноге, и я не хочу рисковать здоровьем. Я обязательно вернусь в следующем году, спасибо за вашу поддержку!» — заявила Рыбакина.

Австралийская теннисистка Эшли Барти, которая должна была стать соперницей Рыбакиной по третьему кругу турнира в Дохе, выходит в четвертьфинал соревнований без борьбы.