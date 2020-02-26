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Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина снялась с турнира в Дохе
26 Февраля 2020 09:03
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ДОХА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина снялась с турнира в Дохе по состоянию здоровья после победы над бельгийкой Элисон Ван Эйтванк во втором круге — 5:7, 6:2, 7:6, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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У 17-ой ракетки мира травма отводящей мышцы бедра, сообщает пресс-служба WTA.
«Мне очень жаль, но я должна сняться с турнира в Дохе. У меня небольшое растяжение в ноге, и я не хочу рисковать здоровьем. Я обязательно вернусь в следующем году, спасибо за вашу поддержку!» — заявила Рыбакина.
Австралийская теннисистка Эшли Барти, которая должна была стать соперницей Рыбакиной по третьему кругу турнира в Дохе, выходит в четвертьфинал соревнований без борьбы.
Ключевые слова: Спорт,
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