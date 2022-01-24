Первая ракетка Казахстана Анна Данилина вышла в четвертьфинал Australian Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Анна Данилина в парном разряде вышла в четвертьфинал Australian Open, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Вместе с первой ракеткой Бразилии Беатрис Хаддад Майей казахстанка в третьем круге АО победила испанку Алену Большову и норвежку Улрикке Эйкери 3:6, 6:4, 7:6.

В этом матче казахстанско-бразильский дуэт проявил невероятную волю к победе. В решающем сете проигрывали 1:4, но смогли сравнять счет - 4:4, а на тай-брейке вырвали путёвку в 1/4-ю.

За выход в полуфинал Данилина и Майя сыграют с Ребеккой Петерсон из Швеции и Анастасией Потаповой из России.