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    20:17, 23 Январь 2022 | GMT +6

    Первая ракетка Казахстана Анна Данилина вышла в четвертьфинал Australian Open

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Анна Данилина в парном разряде вышла в четвертьфинал Australian Open, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Вместе с первой ракеткой Бразилии Беатрис Хаддад Майей казахстанка в третьем круге АО победила испанку Алену Большову и норвежку Улрикке Эйкери 3:6, 6:4, 7:6.

    В этом матче казахстанско-бразильский дуэт проявил невероятную волю к победе. В решающем сете проигрывали 1:4, но смогли сравнять счет - 4:4, а на тай-брейке вырвали путёвку в 1/4-ю.

    За выход в полуфинал Данилина и Майя сыграют с Ребеккой Петерсон из Швеции и Анастасией Потаповой из России.

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