Первая ракетка Казахстана Александр Бублик вышел в 4-й круг турнира Miami Open

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Александр Бублик обновил личный рекорд и вышел в четвертый круг турнира Miami Open. Об этом сообщили в Федерации тенниса Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первая ракетка Казахстана в третьем круге турнира в США одолел австралийца Джеймса Дакворта и впервые в карьере вышел в четвертый раунд соревнования серии «Мастерс».

Бублик и Дакворт ранее не пересекались на кортах. В этом году, выйдя в третий круг Майами, Джеймс уже достиг своего лучшего результата на «Мастерсах». Во втором раунде соперник представителя Зелёного континента был очень серьёзный. Давид Гоффен, игрок топ-20 и победитель турнира в Монпелье текущего года. Однако, Дакворт уверенно провел этот матч и выиграл.

В поединке с австралийцем Александр, несмотря на потерю подачи в начале сета, сумел собраться и за счет двух реализованных брейк-пойнтов забрал партию - 6:4. В начале второго сета Джеймс благодаря активным действиям взял подачу казахстанца и вышел вперед 3:0. Но уже в пятом гейме Бублик сделал ребрейк и не дал сопернику отдалиться. Следом Александр не предоставил сопернику ни единого шанса зацепиться за гейм и одержал победу в партии 6:4.

Матч продлился 1 час и 24 минуты. Казахстанец выполнил 10 эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал четыре из 12 брейк-пойнтов.

Следующим соперником Бублика станет американец Тейлор Фриц. Игра состоится 30 марта.



