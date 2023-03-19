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    20:45, 18 Март 2023 | GMT +6

    Первая ракетка Казахстана Александр Бублик пробился в четвертьфинал турнира в США

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (46 АТР) завоевал путевку в четвертьфинал проходящего в Финиксе (США) турнира из серии ATP Challenger Tour Arizona Tennis Classic, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Во втором раунде казахстанец менее чем за час разобрался с 93-й ракеткой мира Чжан Чжичжэнем (93 АТР) из Китая – 6:1, 6:2.

    За выход в полуфинал Бублик поборется с немцем Яном-Леннардом Штруффом (134 АТР)

    Бейбит Жукаев (318 АТР) в четвертьфинале турнира ITF M25 в швейцарском Тримбахе победил россиянина Яна Сабанина (1 177 АТР) со счетом 6:4, 7:6.

    В полуфинале Жукаев сыграет с победителем австрийско-шведской пары Нойхрист – Фриберг.


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