Первая ракетка Казахстана Александр Бублик поднялся в рейтинге АТР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию рейтинга лучших игроков мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик улучшил положение, сделав два шага вверх, стал 35-м. Михаил Кукушкин поднялся со 149-го на 147-е место. Дмитрий Попко теперь занимает 163-ю строку. Мощный рывок на 36 позиций совершил Денис Евсеев, который теперь на 370-м месте. Тимофей Скатов также улучшил свое положение в рейтинге, поднявшись на 269-ю строчку.

В парном разряде Андрей Голубев занимает 36-е место, а Александр Недовесов 77-ю позицию.