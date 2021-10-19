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    14:05, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Первая ракетка Казахстана Александр Бублик поднялся в рейтинге АТР

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленную версию рейтинга лучших игроков мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Первая ракетка Казахстана Александр Бублик улучшил положение, сделав два шага вверх, стал 35-м. Михаил Кукушкин поднялся со 149-го на 147-е место. Дмитрий Попко теперь занимает 163-ю строку. Мощный рывок на 36 позиций совершил Денис Евсеев, который теперь на 370-м месте. Тимофей Скатов также улучшил свое положение в рейтинге, поднявшись на 269-ю строчку.

    В парном разряде Андрей Голубев занимает 36-е место, а Александр Недовесов 77-ю позицию.

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