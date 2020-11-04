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Первая попытка кражи газа зафиксирована в столице

4 Ноября 2020 12:46
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Первая попытка кражи газа зафиксирована в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане произошел новый для столицы вид преступления – кража природного газа. Житель мкр. Коктал-2 попытался воровать природное топливо, самовольно врезавшись в подземный газопровод. Данный факт выявили газовики, которые производили работы по контрольной опрессовке распределительных уличных газопроводов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «КазТрансГаз Аймак».

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Кроме самой попытки кражи, такое нарушение правил пользования газом в быту могло привести к серьезным последствиям. Во-первых, несанкционированная врезка, без соблюдения правил эксплуатации, техники безопасности, может привести к утечке газа, его медленному накоплению и при завышенной концентрации в воздухе - мощному взрыву. А это, не считая возможных человеческих жертв, неминуемый пожар, который может охватить целый городской район и огромный материальный ущерб.

Надо отметить, что несанкционированное подключение к системе газоснабжения считается уголовным преступлением. Сейчас по данному факту следственные органы г. Нур-Султан уже возбудили уголовное дело и ведут расследование.

Напомним, что в настоящее время, работниками АО «КазТрансГаз Аймак» проводится работа по выдаче технических условий потребителям к подключению системе газоснабжения.


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#Нур-Султан   #Происшествия  
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